У пары петербургских лебедей погибли двое малышей

Лебеди-родители Персей и Афина, которые жили на пруду Пискаревского мемориального кладбища, переживают смерть двоих птенцов.

Об этом на своей странице сообщил биолог Павел Глазков.

Малыши у лебедей родились в конце июня 2021 года. Однако осень смогли встретить лишь двое птенцов. В настоящий момент потомство Персея и Афины уже достигло размеров взрослых особей. Но, по словам Глазкова, стать белоснежными, как родители, птицы смогут только к трем годам. Сейчас у пернатых еще серое оперение.

Тогда же у них изменится и окрас ключа. Он станет оранжево-красным с характерным наростом.

Лебеди-шипуны объединяются в пары на всю жизнь. Поменять партнера они могут только если одна из птиц погибнет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в сети Ладожской орнитологической станции попала своенравная сойка. Птицу хотели окольцевать, однако пернатая, видимо, была против.