В Петербурге 10-летний мальчик домогался 8-летнего ребенка в бассейне

В Петербурге произошло преступление сексуального характера. Оно было совершено в отношении 8-летнего мальчика другим 10-летним ребенком.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 сентября, днем, в полиции по Приморскому району написала заявление 37-летняя женщина, работающая таргетологом. Она рассказала, что в конце апреля этого года, в раздевалке одного из бассейнов Северной столицы, мальчик совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 8-летнего сына. Ребенку при этом угрожали физической расправой.

Правоохранители установили личность мальчика, которого обвинила обеспокоенная мать. Им оказался 10-летний ребенок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина домогался 14-летней девочки.