В Петербурге мужчина домогался 14-летней девочки

В Петербурге мужчина домогался 14-летней девочки
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Выборгском районе Петербурга мужчина домогался 14-летней девочки.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, полиция задержала неработающего 32-летнего подозреваемого.

Ранее в полицию обратилась 40-летняя риэлтор с заявлением о том, что накануне в Выборгском районе неизвестный мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее дочери 14-летней дочери.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга «по горячим следам» по подозрению в совершении преступления сексуального характера задержала 50-летнего мужчину. Из Детской городской больницы № 5 поступила телефонограмма о том, что накануне доставили несовершеннолетнюю 6-летнюю девочку с диагнозом «данных за острую гинекологическую патологию нет». Она рассказала, что мужчина трогал область ее половых органов.

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