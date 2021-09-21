«Дельта»-штамм вытеснил остальные варианты COVID в России

«Дельта»-штамм стал доминирующим вариантом коронавируса на территории России. Такое заявление сделал представитель Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
По его словам, данный штамм появился в стране примерно в конце апреля и уже к середине лета вытеснил все остальные варианты вируса.
Как сообщили «РИА Новости», эксперт отметил, штамм «дельта» распространен в большинстве стран и лишь небольшой рост нового штамма «мю» отмечен в Южной Америке.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Спутник V» оказался эффективнее AstraZeneca и Sinopharm против дельта-штамма.