«Дельта»-штамм вытеснил остальные варианты COVID в России

«Дельта»-штамм вытеснил остальные варианты COVID в России
До ста процентов образцов относятся именно к этому варианту вируса, отметил эксперт. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

«Дельта»-штамм стал доминирующим вариантом коронавируса на территории России. Такое заявление сделал представитель Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, данный штамм появился в стране примерно в конце апреля и уже к середине лета вытеснил все остальные варианты вируса.

Как сообщили «РИА Новости», эксперт отметил, штамм «дельта» распространен в большинстве стран и лишь небольшой рост нового штамма «мю» отмечен в Южной Америке.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Спутник V» оказался эффективнее AstraZeneca и Sinopharm против дельта-штамма.

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