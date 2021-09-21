Свыше 2 тыс. человек эвакуировали в районе извержения вулкана на Канарах

Свыше 2 тыс. человек эвакуировали в районе извержения вулкана на Канарах
Вулкан образовался в необитаемой горной местности. Фото: pixabay.com

Жителей острова Пальма, входящего в архипелаг Канарских островов, эвакуируют в ряде муниципалитетов, потому как несколько дней назад там началось извержение вулкана. Об этом заявляет телеканал 24 Horas.

Процесс выброса вулканом на земную поверхность раскалённых обломков начался в воскресенье, 19 сентября.

Сообщается, что эвакуировать пришлось уже свыше 2 тыс. жителей, в первую очередь это были люди из прибрежной зоны.

По неподтвержденным данным, пострадавших нет.

Перед извержением вулкана на острове случилось сильное землетрясение. В небо поднялся огромный столб дыма. Раскаленная магма вызвала две трещины на острове, через которые текли потоки лавы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в районе Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0.

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