Музей Академии Художеств перестал продавать электронные билеты

Музей Академии Художеств перестал продавать электронные билеты
Музей Академии Художеств. Фото: "Яндекс.карты"

О возвращении в прежний режим работы Музей Академии Художеств сообщит отдельно.

В Петербурге Музей Академии Художеств на неопределенное время приостановил продажу электронных билетов. Это связано с техническими работами в учреждении. Об этом пишут на странице музея в социальной сети «ВКонтакте».

«Приносим извинения за доставленные неудобства», —заявили в музее.

О возобновлении продажи электронных билетов будет сообщено отдельно.

Музей Академии художеств располагается в Петербурге на набережной Васильевского острова. Учреждение на Университетской набережной считается одним из старейших музеев России. В хранилище находится уникальная коллекция произведений западноевропейского и русского искусства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эрмитаж продал цифровые копии своих картин на 30 млн рублей.

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