Музей Академии Художеств перестал продавать электронные билеты

О возвращении в прежний режим работы Музей Академии Художеств сообщит отдельно.
В Петербурге Музей Академии Художеств на неопределенное время приостановил продажу электронных билетов. Это связано с техническими работами в учреждении. Об этом пишут на странице музея в социальной сети «ВКонтакте».
«Приносим извинения за доставленные неудобства», —заявили в музее.
О возобновлении продажи электронных билетов будет сообщено отдельно.
Музей Академии художеств располагается в Петербурге на набережной Васильевского острова. Учреждение на Университетской набережной считается одним из старейших музеев России. В хранилище находится уникальная коллекция произведений западноевропейского и русского искусства.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эрмитаж продал цифровые копии своих картин на 30 млн рублей.