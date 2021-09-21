Пьяные гонщики напали на полицейских после погони со стрельбой в Петербурге

Водитель и пассажир иномарки не хотели сдаваться и даже напали на полицейских.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Мужчины напали на сотрудников правоохранительных органов после погони со стрельбой. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на проспекте Маршала Казакова 18 сентября. Полицейские обратили внимание на подозрительного водителя, который быстро ездил и совершал опасные маневры. Его попросили остановиться, но мужчину, увеличив скорость, попытался скрыться. В итоге была организована погоня, в ходе которой прозвучали выстрелы. После того как машина все-таки остановилась двое мужчин, сидевших в салоне, набросились на полицейских.

Во время осмотра автомобиля там нашли бутылку алкоголя.

Сотрудники полиции, после оказания медицинской помощи, продолжили несение службы.

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