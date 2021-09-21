Пьяные гонщики напали на полицейских после погони со стрельбой в Петербурге

Пьяные гонщики напали на полицейских после погони со стрельбой в Петербурге
Пьяного водителя задержали со стрельбой и погоней. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Водитель и пассажир иномарки не хотели сдаваться и даже напали на полицейских.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Мужчины напали на сотрудников правоохранительных органов после погони со стрельбой. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на проспекте Маршала Казакова 18 сентября. Полицейские обратили внимание на подозрительного водителя, который быстро ездил и совершал опасные маневры. Его попросили остановиться, но мужчину, увеличив скорость, попытался скрыться. В итоге была организована погоня, в ходе которой прозвучали выстрелы. После того как машина все-таки остановилась двое мужчин, сидевших в салоне, набросились на полицейских.

Во время осмотра автомобиля там нашли бутылку алкоголя.

Сотрудники полиции, после оказания медицинской помощи, продолжили несение службы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Дачном хулиган прыгал по припаркованной машине и громил все вокруг.

новости СПб погоня полиция стрельба


 

Новости партнеров
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
В Финском заливе нашли новый вид ракообразных
В Финском заливе нашли новый вид ракообразных
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяные гонщики напали на полицейских после погони со стрельбой в Петербурге
Веломарафон ограничит движение транспорта в поселке Парголово
Сгорело сгораемое: спасатели потушили пожар в Skoda на Коммунаров
На Дачном хулиган прыгал по припаркованной машине и громил все вокруг
Суд огласит первый приговор по делу о пожаре в «Зимней вишне» 30 ...
После аварии в Приморском районе сбитый мужчина в состоянии средней тяжести
Сломанные ноги и куча ушибов: на Краснопутиловской сбили женщину с ребенком
В Пушкине построят теплосети по Красносельскому шоссе