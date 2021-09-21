Члена петербургской банды «черных риелторов» приговорили к пожизненному сроку

Во вторник, 21 сентября, Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор участникам банды «черных риелторов», основанной полицейским Сергеем Крохиным. Один из фигурантов будет отбывать пожизненный срок в колонии особого режима.

Согласно материалам угловного дела, обвиняемые Зараб Зубов и Виктор Зорин под руководством основателя ОПГ, участкового Сергея Крохина с 2010 по 2015 годы организовали убийство четырех пожилых граждан с целью последующего завладения их недвижимостью.

Помимо Зубова и Зорина, выполнявших роли киллеров, в мошеннической схеме участвовали еще трое: Геннадий Агеев, занимавшийся юридическими вопросами, Виктория Годовикова и Валентина Торчкова — женщины вступали в фиктивные браки с наследниками убитых пенсионеров.

На заседании 21 сентября присутствовали присяжные, которые признали аферистов виновным и не заслуживающими снисхождения (всех, кроме Зорина). С учетом мнения присяжных, Зубова отправили в колонию особого режима до конца жизни, а Зорина осудили на 11 лет колонии строгого режима. Приговор Агееву, Годовиковой и Торчковой пока неизвестен. Главу ОПГ Крохина также приговорили к пожизненному заключению весной 2019 года.

Напомним, что «черные риелторы» действовали в Петербурге с 2010 по 2015 годы. Преступники отыскивали одиноких пожилых собственников квартир или владеющих недвижимостью наркоманов и алкоголиков, после чего, дождавшись смерти, мошенническим способом переоформляли их имущество на себя.

Аферисты входили в доверие к старикам, используя наркотики или спиртное, после чего оформляли фиктивный брак. Когда жертва отходила в мир иной, мошенники профессионально создавали видимость оказания помощи наследникам в юридических вопросах, однако квартиры в итоге забирали себе. Умирать пенсионерам тоже «помогали» мошенники — за это отвечали Зубов и Зорин.

Причем цель группировки была в последующем сбыте незаконно полученной недвижимости, и в большинстве случаев их попытки продать квартиры закончились неудачей.