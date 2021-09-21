Полиция разберётся в обстоятельствах ДТП на Краснопутиловской

Полиция разберётся в обстоятельствах ДТП на Краснопутиловской
Пожилой женщине и ребенку потребовалась госпитализация. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В аварии пострадали пожилая женщина и маленькая девочка.

В Кировском районе сегодня, 21 сентября, произошла жесткая авария, в результате которой пострадали два человека. Полицейские уже занимаются выяснением обстоятельств происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился на улице Краснопутиловской. Там столкнулись два автомобиля, после чего один из них оказался на тротуаре и наехал на двух пешеходов. Пострадали пожилая женщина и маленькая девочка. Обеим потребовалась госпитализация. На место инцидента уже выезжали сотрудники ГИБДД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяные гонщики напали на полицейских после погони со стрельбой в Петербурге.

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