В Ленобласти перенесли разводку Ладожского моста

Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Перенос связан с задержкой судов.

В Ленинградской области перенесли разводку Ладожского моста, которая была запланирована на 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» будет перекрыто 22 сентября в течение 45 минут в период с 10:00 до 10:45. В этот момент по реке будет плыть баржа, которая задержалась по неназванной причине.

Напоминаем, что разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге появится новый разводной мост. Он появится в створе Большого Смоленского проспекта.