В Петербурге появится новый разводной мост

Он появится в створе Большого Смоленского проспекте.

В Санкт-Петербурге планируют построить новый разводной мост через Неву. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщил губернатор Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

После того, как штаб-квартира «Газпрома» переехала в Северную столицу, город получил дополнительные средства в бюджет. Беглов намерен потратить их на строительство мост в створе большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай.

«Переправа длиной 1 570 метров, конечно, с транспортными развязками на проспект Обуховской обороны, Октябрьскую набережную, а также на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай»,

— сказал Беглов.

Политик отметил, что мост позволит соединить два берега Невского района и Красногвардейского, упростив жизнь местным жителям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный опроверг скорый снос Невского рынка из-за моста.