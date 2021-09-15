Смольный опроверг скорый снос Невского рынка из-за моста

В Петербурге в данный момент не принято окончательное решение по поводу сноса Невского рынка.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург»15 сентября, ссылаясь на комитет имущественных отношений, пустой рынок, располагающийся на проспекте Обуховской Обороны в Северной столице в данный момент не собираются сносить, чтобы возвести новый мост через Неву в створе Большого Смоленского проспекта.

Ранее сообщалось, что расположенный на проспекте Обуховской Обороны Невский рынок могут снести, так как территорию хотят отдать для строительства транспортной инфраструктуры. Из-за этого вопрос о возрождении рынка сейчас не рассматривается.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Московский рынок станет гастромаркетом к маю 2022 года.