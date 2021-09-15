Смольный опроверг скорый снос Невского рынка из-за моста

Смольный опроверг скорый снос Невского рынка из-за моста
Невский рынок пока не собираются сносить. Фото: Google Street View

В Петербурге в данный момент не принято окончательное решение по поводу сноса Невского рынка.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург»15 сентября, ссылаясь на комитет имущественных отношений, пустой рынок, располагающийся на проспекте Обуховской Обороны в Северной столице в данный момент не собираются сносить, чтобы возвести новый мост через Неву в створе Большого Смоленского проспекта.

Ранее сообщалось, что расположенный на проспекте Обуховской Обороны Невский рынок могут снести, так как территорию хотят отдать для строительства транспортной инфраструктуры. Из-за этого вопрос о возрождении рынка сейчас не рассматривается.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Московский рынок станет гастромаркетом к маю 2022 года.

невский рынок новости СПб Смольный


 

Новости партнеров
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Малахов раскритиковал замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь
Малахов раскритиковал замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге восстанавливают объемы транспортной работы
Затонувший теплоход, потоп в метро и шторм на заливе: как Петербург пережил ...
Синдром именинника. Как не впасть в хандру из-за любимого праздника
Смольный опроверг скорый снос Невского рынка из-за моста
В Индии ковид выявили уже у 33,3 млн человек
В Пулково 15 сентября задержали семь авиарейсов
Пять школьных предметов СССР, исчезнувших из программы
В России Covid заразились еще 18,8 тыс. человек