Московский рынок станет гастромаркетом к маю 2022 года

Московский рынок станет гастромаркетом к маю 2022 года
Московский рынок реконструируют. Фото: google.maps

Московский рынок в Петербурге, расположенный в районе станции метро «Электросила», после реконструкции откроется в мае следующего года. Объект превратят в гастромаркет.

Как сообщает РБК, на территории Московского рынка на улице Решетникова, 12 разместят предприятия общественного питания, классические торговые прилавки и дистрибьюторские пункты, которые будут осуществлять поставки продуктов в городские рестораны. В проект инвестируют 250 млн рублей.

Реализацией переформатирования рынка в гастромаркет займётся Александр Шавлиашвили, который в 2019 году обновил концепцию Василеостровского рынка. Обновленный рынок откроется в мае следующего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы смогут посещать пляжную зону парка 300-летия во время реконструкции. Один из самых больших пляжей в Северной столице через неделю закроют на благоустройство.

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Московский рынок станет гастромаркетом к маю 2022 года
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