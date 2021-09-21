В Петербурге оштрафовали поклонников группы «Алиса» за нарушение общественного порядка

В Петербурге оштрафовали поклонников группы «Алиса» за нарушение общественного порядка
Суд оштрафовал нарушителей общественного порядка. Фото: pixabay

Около 60 человек отмечали юбилей любимой группы, мешая при этом окружающим.

В Санкт-Петербурге оштрафовали несколько поклонников музыкальной группы «Алиса». Их признали виновными в организации массового мероприятия, которое нарушило общественный порядок. Теперь мужчинам придется заплатить 10 тысяч рублей. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел 18 сентября 2021 года. На Дворцовой площади собрались не менее 60 человек – все они являются поклонниками ранее названной группы. Мероприятие приурочили юбилею «Алисы», отмечали его громко и с размахом. В суде отметили, что собравшиеся кричали, жгли файеры, выходили на проезжую часть. Выход на дорогу спровоцировал пробку, была создана аварийно-опасная ситуация.

Один из задержанных заявил, что не признает вину, так как всего лишь проходил мимо. Ему не поверили и также выписали штраф.

Всего в суд поступило 7 материалов на 7 лиц. Один материал планируют рассмотреть позже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что концерт группы «Алиса» проводился без согласования с властями.

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