Концерт группы «Алиса» проводился без согласования с властями

Концерт группы «Алиса» проводился без согласования с властями
При этом согласование концертов относится к зоне ответственности площадки, а не артиста. Фото: скрин видео рок-группы "Алиса"в Facebook.

Комитет по культуре Северной столицы завершил проверку о проведении несогласованных концертов группы «Алиса» на территории «Лендока».

Помещение, в котором состоялись концерты, ещё четыре года назад было сдано в аренду как студия звуко- и видеозаписи. Организация не уведомляла об осуществлении деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Арендатор заключил договор с группой «Алиса». При этом согласование концертов относится к зоне ответственности площадки. Поэтому административная ответственность грозит «Лендоку», а не группе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лидер рок-группы «Алиса» обвинил власти Петербурга. Музыкант и организатор отмененного музфестиваля KKkinchevFest возмутился тем, что после проведения «Алых парусов» и Евро-2020 Смольный сначала сократил количество участников фестиваля Кинчева, а потом и совсем его запретил.

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