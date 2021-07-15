Лидер рок-группы «Алиса» обвинил власти Петербурга

Лидер рок-группы «Алиса» обвинил власти Петербурга
Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев "никогда не плясал ни под чью дудку" и делать это, он не собирается. Фото: скрин видео рок-группы "Алиса"в Facebook.

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев обвинил власти Северной столицы в двойных стандартах.

Музыкант и организатор отмененного музфестиваля KKkinchevFest возмутился тем, что после проведения «Алых парусов» и Евро-2020 Смольный сначала сократил количество участников фестиваля Кинчева, а потом и совсем его запретил. Видео с обращением к властям города на Неве он опубликовал сегодня, 15 июля, на аккаунте рок-группы в Facebook.

Кинчев отметил, что «никогда не плясал ни под чью дудку» и делать это, он не собирается. Он завил, что продолжит концертную деятельность, несмотря ни на что. Он призвал возбуждать против него дело, если им не нравится решение музыканта.

Лидеру «Алисы» не нравится, что в России не вводится чрезвычайное положение. Он считает, власти просто не хотят брать на себя ответственность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вступили в силу новые ограничения, связанные с COVID.

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