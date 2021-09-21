Минюст предложил разрешить заключенным ходить на спортивные матчи и в театр

Минюст предложил разрешить заключенным ходить на спортивные матчи и в театр
На концерты и игры их будут сопровождать сотрудники ФСИН. Фото: pixabay

Минюст России предложил ввести новый вид поощрения для осужденных, отбывающих наказание в облегченных условиях в исправительной колонии.

Так, предлагают разрешить заключенным посещать культурные и спортивные мероприятия на свободе. Воспользоваться таким правом смогут осужденные, победившие в различных конкурсах. На концерты и игры их будут сопровождать сотрудники ФСИН. Такой документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший секретарь Октябрьского районного суда Александр Эйвазов, оправданный по делу о вмешательство в правосудие и клевете, отсудил четверть миллиона рублей у ФСИН за нарушение условие содержания под стражей. Соответствующее решение в понедельник, 21 июня, вынес Колпинский районный суд. Эйвазов оценивал проведенный в следственном изоляторе «Крестов» период, — почти год, — в 642 тысячи рублей.

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