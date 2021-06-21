В Петербурге ФСИН выплатит бывшему клерку суда компенсацию за плохие условия содержания в «Крестах»

Бывший секретарь Октябрьского районного суда Александр Эйвазов, оправданный по делу о вмешательство в правосудие и клевете, отсудил четверть миллиона рублей у ФСИН за нарушение условие содержания под стражей.

Соответствующее решение в понедельник, 21 июня, вынес Колпинский районный суд. Эйвазов оценивал проведенный в следственном изоляторе «Крестов» период, — почти год, — в 642 тысячи рублей, однако получил в итоге почти в три раза меньше. В пользу истца с Российской Федерации в лице ФСИН, Министерства здравоохранения и МВД взыскано 200, 30 и 20 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что в 2017 году 22-летний Александр Эйвазов спустя две недели работы секретарем судьи Ирины Керро уволился, оставив неподписанным протокол по уголовному делу муниципального депутата от партии «Единая Россия» Тимофея Кунгурова. Экс-секретарь также оставил несколько десятков жалоб на различные инстанции и их сотрудников.

Молодой человек так и не вернулся в ряды работников системы правосудия, некоторое время он скрывался от правоохранителей и в августе был задержан в Сочи. В итоге Эйвазов вернулся в зал суда, но в диаметрально противоположном качестве: как подсудимый по статье 294 УК (Воспрепятствование правосудию). С августа 2017 по июль 2018 года он находился под арестом, после чего ему вынесли приговор: 1 год и 10 месяцев колонии-поселения.

Защита Эйвазова, однако, подала апелляцию, и спустя полгода, — в ноябре 2018 года, — его признали невиновным. На этом молодой человек, однако, не успокоился и продолжил отстаивать свои права, возмутившись условиями содержания в СИЗО. Как можно заметить по сообщению объединенной пресс-службы судов Петербурга, и в этот раз справедливость оказалась на его стороне.