На КАДе в грузовике загорелась кабинка водителя

На КАДе в грузовике загорелась кабинка водителя
Пожар на КАДе в автомобиле уже потушили. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Пушкинском районе Петербурга десять сотрудников МЧС боролись с огнем, вспыхнувшим в грузовике.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 22 сентября пожарные машины отправились в Пушкинский район, на 63 километр КАДА на внешнем кольце.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 00:05.

Пожар произошел в автомобиле марки «Валдай». В машине сгорели моторный отсек и кабинка. Возгорание спасатели ликвидировали около часа. Огонь потушили полностью к 00:57.

Сведений о пострадавших не поступало. Для того, чтобы справится с огнем потребовалось от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе Петербурга пять сотрудников МЧС боролись с огнем, вспыхнувшим в автомобиле марки Skoda.

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