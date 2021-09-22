«Рядом школа и садик»: петербуржцы пожаловались на падающие деревья на Науки

Жители Калининского района Петербурга пожаловались на постоянно падающие деревья. Горожане не довольны, что проблема не решается.

По словам жильцов дома №13 на проспекте Науки, за месяц деревьями во дворе «прибило» два автомобиля. Фотографии разбитых легковушек очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Ждем, пока на голову кому-нибудь очередной сухостой упадёт», — написал автор записи, отметив, что рядом находится детский сад и школа.

Пользователи также рассказали, что в администрации района просят написать заявление на спил. На каждое дерево полагается одно заявление. При этом, по их словам, ни одно ведомство не берет ответственность за падающие деревья.

«Сами, говорят, следите», — написала горожанка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в середине сентября ветер повалил более 60 деревьев в Петербурге, в городе бушевал шторм.