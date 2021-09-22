За неделю ГАТИ выписала штрафов почти на 7,5 млн рублей

Штрафы выплатят организации за самовольное производство работ, игнорирование обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

Штрафы выплатят организации за самовольное производство работ, игнорирование обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

За прошедшую неделю сотрудники Государственной административно-технической инспекции начислили штрафов на сумму свыше 7 млн рублей. Организации наказали за нарушение правил благоустройства.

Так, крупные штрафы были назначены за самовольное производство земляных работ, необеспечение при этом безопасного прохода для пешеходов, а также неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, сумма штрафов составила 7,483 млн рублей.

Больше всех придется заплатить ПАО «Россети Ленэнерго» за неисполнение обязанности по получению ордера инспекции на производство земляных работ в Сестрорецке. Организации назначили штраф в 500 тыс. рублей. Крупный штраф в том числе получили СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», ООО «СтройЭнергоРемонт», ПАО «Россети Ленэнерго» и ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга».

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