За неделю ГАТИ выписала штрафов почти на 7,5 млн рублей

За неделю ГАТИ выписала штрафов почти на 7,5 млн рублей
Штрафы выплатят организации за самовольное производство работ, игнорирование обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

За прошедшую неделю сотрудники Государственной административно-технической инспекции начислили штрафов на сумму свыше 7 млн рублей. Организации наказали за нарушение правил благоустройства.

Так, крупные штрафы были назначены за самовольное производство земляных работ, необеспечение при этом безопасного прохода для пешеходов, а также неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, сумма штрафов составила 7,483 млн рублей.

Больше всех придется заплатить ПАО «Россети Ленэнерго» за неисполнение обязанности по получению ордера инспекции на производство земляных работ в Сестрорецке. Организации назначили штраф в 500 тыс. рублей. Крупный штраф в том числе получили СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», ООО «СтройЭнергоРемонт», ПАО «Россети Ленэнерго» и ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, о предстоящих дорожных ограничениях в Петербурге. Дороги перекроют мероприятия ко Всемирному дню туризма.

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