Всемирный день туризма перекроет улицы в центре Петербурга 25 сентября

Всемирный день туризма перекроет улицы в центре Петербурга 25 сентября
Петербуржцам напомнили об ограничении движения. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Жителей Северной столицы предупредили об ограничении движения в центре города. Дороги перекроют мероприятия ко Всемирному дню туризма.

Ограничения начнутся с пятницы, 24 сентября. С полуночи и до 7 часов утра по нечетной стороне набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной реки Мойки запретят парковку.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту, на автомобилисты не смогут проехать по следующим участкам:

  • с 6:00 до 18:00 по нечетной стороне набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной реки Мойки;
  • с 13:20 до 13:55 по Благовещенскому мосту;
  • с 13:50 до 14:20 по Дворцовому мосту;
  • с 13:45 до 14:20 по Дворцовой набережной;
  • с 20:50 до 22:00 по Дворцовому мосту и Дворцовой набережной.

Кроме того, в субботу с 8:00 до 12:00 в связи с проведением забега «Кубок губернатора Петербурга» движение перекроют по дороге к Шалашу Ленина от Приозерной улицы до площади у дороги на Глухое озеро.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что веломарафон ограничит движение транспорта в поселке Парголово.

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Всемирный день туризма перекроет улицы в центре Петербурга 25 сентября
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