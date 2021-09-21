Веломарафон ограничит движение транспорта в поселке Парголово

Веломарафон ограничит движение транспорта в поселке Парголово
Движение в Парголово будет ограничено в связи с веломарафоном. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Приморском районе Петербурга 25 августа состоится велопробег, в связи с чем автомобилисты столкнуться с ограничениями по Легковой улице.

Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Автомобилистам рассказали, что в поселке Парголово на несколько часов 25 сентября перекроют улицу.

Открытый XVI велосипедный марафон пройдет в память олимпийского чемпиона Дмитрия Нелюбина. Спортсмены поедут по Легковой улице. Там в это время введут ограничения движение транспорта.

Проезд будет полностью закрыт с 11:00 до 15:00. По той же улице запретят и остановку транспорта с 9:00 до 15:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Железнодорожном проспекте введут ограничения движения.

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