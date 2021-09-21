Веломарафон ограничит движение транспорта в поселке Парголово

В Приморском районе Петербурга 25 августа состоится велопробег, в связи с чем автомобилисты столкнуться с ограничениями по Легковой улице.
Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.
Автомобилистам рассказали, что в поселке Парголово на несколько часов 25 сентября перекроют улицу.
Открытый XVI велосипедный марафон пройдет в память олимпийского чемпиона Дмитрия Нелюбина. Спортсмены поедут по Легковой улице. Там в это время введут ограничения движение транспорта.
Проезд будет полностью закрыт с 11:00 до 15:00. По той же улице запретят и остановку транспорта с 9:00 до 15:00.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Железнодорожном проспекте введут ограничения движения.