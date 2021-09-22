В Сестрорецке привели в порядок столетнюю школу

Здание стало современным, в нем появилось два бассейна и спортивная площадка.

В Сестрорецке сегодня, 22 сентября, завершилась реконструкция школы №434. Это одно из старейших учреждений города, отрытое более сотни лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что рядом с учебным корпусом построили новое здание. Их соединили между собой крытым переходом. В новом корпусе открыли два бассейна для обучения плаванию. В новостройке будут учиться начальные классы, там есть все условия для маломобильных ребят.

На пришкольной территории появился спортивный комплекс со стадионом, тренажёрами, баскетбольной и волейбольной площадками. Напоминаем, что реконструкция здания стартовала семь лет назад. Ожидалось, что с работами закончат еще два года назад, но подрядчик сорвал сроки.

«Нам удалось сохранить это место. 9 ноября школа планирует принять первых учеников»,

– сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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