В УЕФА оценили готовность Петербурга к финалу Лиги чемпионов

В УЕФА оценили готовность Петербурга к финалу Лиги чемпионов
Петербург готовится к очередному крупному спортивному мероприятию. Фото: pixabay.com

Спортивное мероприятие пройдет 28 мая 2022 года.

Директор по проведению клубных соревнований УЕФА Тициано Гайер оценил готовность Санкт-Петербурга к проведению финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. Он отметил, что впереди много работы, но нет сомнений в успехе. Об этом сегодня, 22 сентября, пишут РИА Новости.

Гайер отметил, что у него есть ощущение, что город уже готовится к финалу ЛЧ. Он заявил, что команда прекрасная, так что со всеми задачами должна справиться. В УЕФА не сомневаются, что все пройдет на высшем уровне.

«Очень современный и технологичный стадион. Уверены, что он прекрасно подходит для финала без модификаций. Есть задачи в плане адаптации, мы проработаем все»,

— добавил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы все страны-участницы чемпионата мира по волейболу FIVB 2022.

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