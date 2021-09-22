Власти Петербурга определились, на что будут тратиться в 2022 году

Власти Петербурга определились, на что будут тратиться в 2022 году
Смольный подсчитал расходы и доходы города. Фото: Baltphoto

Смольный рассчитывает, что доход города составит 706,8 млрд рублей.

Власти Санкт-Петербурга опубликовали проект городского бюджета на 2022 год, а также на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что документу предстоит пройти антикоррупционную экспертизу. Власти ожидают, что доход города составит 706,8 миллиардов рублей. При этом Петербург потратит 760,2 миллиарда рублей. Дефицит казны увеличится до 53,4 миллиардов рублей.

Согласно документам, Смольный готов тратиться на строительство недвижимости и развитие транспортной инфраструктуры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что корректировка бюджета увеличит доходы Петербурга на 131 млрд рублей. При этом, дефицит бюджета должен сократиться не менее, чем в 25 раз.

бюджет новости СПб Смольный


 

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