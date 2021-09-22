Петербург занял второе место по суточному приросту заболевших ковидом в России

Петербург занял второе место по суточному приросту заболевших ковидом в России
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

До этого город занимал третье место, но вновь поднялся на вторую строчку.

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки коронавирусом заболели 1,5 тысяч человек. Город вновь занял второе место по суточному приросту в стране, хотя казалось, что ситуация начинает улучшаться. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает оперативный штаб.

На первом месте по приросту количества заболеваний занимает Москва. Там за сутки заболели 1991 человек. Всего в России успели заразиться 19,7 тысяч пациентов.

Напоминаем, что накануне в Петербурге заразились 1060 человек, город занимал третью строчку рейтинга. Эпидемиологическая обстановка в Северной столице все еще нестабильная.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников предупредил россиян о четвертой волне коронавируса. Мясников добавил, что в осенний и зимний периоды количество случаев заражения новым вирусом будет составлять 8-10 тыс.

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