Макаров заверил, что жестко оценит результаты выборов, но позже

Макаров заверил, что жестко оценит результаты выборов, но позже
Макаров готовится комментировать результаты выборов. Фото: Baltphoto

Председатель ЗакСа пока что не готов комментировать выборы.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отметил, что собирается прокомментировать ход и результаты выборов чуть позже. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщили в пресс-службе ЗакСа.

При этом Макаров добавил, что его оценка будет жесткая, честная, но справедливая. Напоминаем, что с 17 по 19 сентября петербуржцы голосовали за депутатов в Госдуму, а также выбирали тех, кто займет места в ЗакСе. Большая часть мест в парламенте досталась депутатам партии «Единой России» — 29. Также в ЗакС попали 7 депутатов КПРФ, 5 депутатов «Справедливой России», 3 депутата от «ЛДПР», 2 депутата от «Яблока» и два депутата от «Новых людей».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Горизибрком объявил имена новых депутатов ЗакСобрания Петербурга.

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