Новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия заработает в декабре

Новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия заработает в декабре
Больница Святого Георгия. Фото: Google Maps

Учреждение примет первых пациентов уже совсем скоро.

Новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия практически полностью готов к приему первых пациентов. Ожидается, что здание откроет свои двери уже в декабре 2021 года. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил ход строительства корпуса. Здание-трансформер начали возводить в феврале 2021 года. Оно рассчитано на 307 коек, корпус можно быстро перепрофилировать под инфекционное отделение, где будут лечить до 400 человек. В учреждении будут хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, а также отделение реанимации и интенсивной терапии.

Всего в 2021 году планируется ввести в строй девять объектов здравоохранения. Среди них поликлиники, больницы и санаторий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заместителем Лисовца назначен завотделением Николаевской больницы.

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