Заместителем Лисовца назначен завотделением Николаевской больницы

Заместителем Лисовца назначен завотделением Николаевской больницы
Николаевская больница. Фото: nikhospital.ru

Должность нового заместителя главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца занял заведующий отделением реабилитации Николаевской больницы Алексей Терешин.

По информации пресс-службы ведомства, Терешин будет отвечать за два отдела Комитета по здравоохранению.

Ранее новый заместитель заведовал отделением реабилитации в Николаевской больнице.

В обязанности Терешина входит контроль отделов медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения и организация медицинской помощи матерям и детям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, о заявлении Дмитрия Лисовца. По мнению главы комитета по здравоохранению осенью ожидается новый всплеск заболеваемости коронавируса.

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