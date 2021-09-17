Заместителем Лисовца назначен завотделением Николаевской больницы

Должность нового заместителя главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца занял заведующий отделением реабилитации Николаевской больницы Алексей Терешин.

По информации пресс-службы ведомства, Терешин будет отвечать за два отдела Комитета по здравоохранению.

Ранее новый заместитель заведовал отделением реабилитации в Николаевской больнице.

В обязанности Терешина входит контроль отделов медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения и организация медицинской помощи матерям и детям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, о заявлении Дмитрия Лисовца. По мнению главы комитета по здравоохранению осенью ожидается новый всплеск заболеваемости коронавируса.