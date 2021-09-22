Из Петербурга во время пандемии уехали 500 тысяч трудовых мигрантов

Из Петербурга во время пандемии уехали 500 тысяч трудовых мигрантов
Мигранты уезжают из Петербурга. Фото: Pixabay

До пандемии примерно столько же приезжали в город на заработки.

Во время пандемии коронавируса работодатели ощутили нехватку трудовых кадров. Дело в том, что из Санкт-Петербурга за последние месяцы уехали около 500 тысяч мигрантов. Об этом пишет РБК.

Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Николай Рогачев отметил, что потери ощутимы и сопоставимы с годовым оборотом кадров на рынке труда до пандемии. На данный момент соискателей становится все меньше – это связано и с отсутствием мигрантов, и с естественной убылью населения. Больше всего пострадала сфера массового подбора персонала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти на пилораме обнаружили труп мигранта. В полиции отметили, что труп без внешних признаков насильственной смерти. У мужчины при себе обнаружили паспорт, патент и вид на жительство.

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