На Невском в аварии с «Митсубиши» пострадали две пассажирки автобуса

На Невском в аварии с «Митсубиши» пострадали две пассажирки автобуса
В аварии пострадали две женщины. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Женщина получили ушиби – кажется, обошлось без серьезных последствий.

В центре Санкт-Петербурга сегодня, 22 сентября, произошла авария, в результате которой пострадали две женщины. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Невском проспекте. Там столкнулись иномарка и автобус. Обстоятельства инцидента выясняются. В результате происшествия травмы получили две пассажирки автобуса – у них диагностировали ушибы. Об этом пишет «Фонтанка».

В ГУ МВД по городу добавили, что скорую вызывать не пришлось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на набережной Фонтанки велосипедист в ДТП травмировал голову. Мужчина пересекал проезжую часть вне зоны «зебры».

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