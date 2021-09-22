На набережной Фонтанки велосипедист в ДТП травмировал голову

На набережной Фонтанки велосипедист в ДТП травмировал голову
Велосипедист угодил под колеса иномарки. Фото: pixabay

Мужчина пересекал проезжую часть вне зоны «зебры».

В Адмиралтейском районе поздним вечером 21 сентября произошла жесткая авария, в результате которой пострадал велосипедист. Об этом рассказали в пресс-службе УВО.

Инцидент случился на набережной реки Фонтанки. Там водитель иномарки наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Мужчина получил травмы головы. Сотрудники Росгвардии, оказавшиеся на месте происшествия, вызвали скорую помощь и полицейских.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участник дрифт-заезда возле Исаакиевской площади рассекал на BMW с поддельными номерами.

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