В Хабаровском крае усилили группировку по поиску самолета Ан-26

Министерство по чрезвычайным ситуациям усилило группировку по поиску пропавшего с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае.

Под Хабаровском продолжаются поиски самолета Ан-26, с которым вечером 22 сентября была потеряна связь. Как сообщили в региональном управлении МЧС, спасатели ведут поиски по таежной местности. К поискам привлечены более 70 спасателей и 20 единиц техники.

Работу спасателей осложняет темное время суток, неблагоприятная погода, а также таежная и горная местность. К месту направлены группы на автомобилях высокой проходимости, а также вертолеты. С наступлением рассвета будут привлечены все возможные силы.

Информация о пропаже самолета Ан-26 поступила в 18:45 по местному времени. Борт пропал с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска, предположительно в районе заповедника Хехцир. Предварительно, в самолете находилось шесть членов летного состава. Самолет совершал технический полет.

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