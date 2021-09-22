Богатых семей в России стало меньше на 39% с начала пандемии

Богатых семей в России стало меньше на 39% с начала пандемии
Финансовые условия ухудшились у самых обеспеченных семей в 37 российских регионах. Фото: pixabay

Число наиболее финансово благополучных семей в России с начала пандемии сократилось на 39%. Таких семей стало меньше на 657 тысяч.

Об этом сообщает FinExpertiza со ссылкой на данные Росстата. Под самыми богатыми семьями понимают домохозяйства, которые сообщили о наличии достаточного количества средств для покупки всего, что считают нужным. В первом квартале этого года число семей с высоким достатком сократилось по сравнению с прошлым годом с 3,1% до 1,9%, или с 1,7 млн до 1,03 млн.

Президент FinExpertiza Global Елена Трубникова рассказала, что финансовые условия ухудшились у самых обеспеченных семей в 37 российских регионах. При этом в 32 регионах это число, наоборот, выросло. А в остальных 16 регионах богатых семей попросту не нашлось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург занял второе место по числу самых богатых людей в России.

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