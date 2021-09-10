Петербург занял второе место по числу самых богатых людей в России

В числе лидеров по количеству состоятельных жителей оказались Петербург и Ленобласть. Фото: pixabay.com

В числе лидеров по количеству состоятельных жителей оказались Петербург и Ленобласть. Фото: pixabay.com

Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленобласть названы регионами, где проживает больше всего миллионеров . Об этом рассказали эксперты московской школы управления «Сколково».

В ходе исследования учитывались наличие дорого жилья, VIP-автомобилей, число привилегированных клиентов банков. Как оказалось, на втором месте идут Санкт-Петербург и Ленинградская область (28 тыс. миллионеров)

Как сообщил РБК со ссылкой на данные аналитиков, лидером с большим запасом как и ожидалась стали Москва и Московская область. Там проживает около 100 тыс. богатых людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России количество сверхбогатых людей, чье состояние превышает $30 млн, может увеличиться на 23% в течение ближайших нескольких лет.