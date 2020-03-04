Мультимиллионеров в России может стать больше на 23%

Мультимиллионеров в России может стать больше на 23%
Лидером среди стран по количеству мультимиллионеров являются Соединенные Штаты. Фото: pixabay

В России количество сверхбогатых людей, чье состояние превышает $30 млн, может увеличиться на 23% в течение ближайших нескольких лет. Их число к 2024 году может вырасти до 11 тысяч человек.

Как сообщает РИА Новости, после кризиса в 2014-2017 гг, Россия входит в новую фазу роста благосостояния. Так, после снижения численности российских мультимиллионеров на 15% за последние пять лет, к 2024 году их число резко вырастет на 23%, согласно данным Knight Frank Russia.

Согласно результатам исследования, во всем мире за последние пять лет сверхбогатых людей стало почти на 30% больше, а в ближайшие годы их число вырастет еще на 27% — до 650 тысяч человек. Лидером среди стран по количеству мультимиллионеров являются Соединенные Штаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пять богатейших россиян потеряли $3,2 миллиарда из-за коронавируса.

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