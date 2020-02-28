Пять богатейших россиян потеряли $3,2 миллиарда из-за коронавируса

Их состояние уменьшилось в связи с распространением болезни.

Об этом стало известно сегодня, 28 февраля. Обо всем свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time. Состояние сразу пяти богатейших россиян уменьшилось на 3,2 миллиарда долларов из-за коронавируса. Так, совладелец «Норкникеля» Владимир Потанин потерял за день 900 миллионов долларов, хотя до этого дела компании шли куда лучше. Совладелец ЛУКОЙЛа Ваги Алекперов лишился 900 миллионов долларов, а председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон стал беднее на 300 миллионов долларов. Также приличную сумму потеряли владелец Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding Владимир Лисин и совладелец «Северстали» Алексей Мордашов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Forbes назвал Сторонского новым долларовым миллиардером из России. Оценка компании по итогам составила $6 млрд, что позволяет оценить состояние бизнесмена в $1,65 млрд.