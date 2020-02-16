Forbes назвал Сторонского новым долларовым миллиардером из России

Список миллиардеров из России пополнил основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский. Его состояние, по данным Forbes, перевалило за $1,6 млрд.

Увеличить состояние Сторонскому удалось, благодаря очередному раунду по привлечению инвестиций в Revolut. Оценка компании по итогам составила $6 млрд, что позволяет оценить состояние бизнесмена в $1,65 млрд.

Основным инвестором в новом раунде выступает инвестиционная компания Technology Crossover Ventures (TCV). Финтех-стартап также получил средства от фонда Bond Capital и действующего инвестора Ribbit Capital.

Как отмечает Forbes, состояние Николая Сторонского прежде оценивалось в $500 млн. Такие данные были приведены в рейтинге богатейших бизнесменов России, опубликованном в апреле 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский Forbes внес основательницу российского интернет-магазина Wildberries Татьяну Бакальчук в список самых заметных миллиардеров 2019 года.