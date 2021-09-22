На КАД перед съездом на Пулковское шоссе полностью сгорела «Лада»

Вечером в среду на внутренней стороне КАД потушили загоревшийся отечественный автомобиль.

Очевидцы сообщили об автомобильном пожаре в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось на внутреннем кольце перед развязкой с Пулковским шоссе. Загорелся автомобиль марки «Лада».

«Внутренняя сторона КАД перед съездом на Пулковское шоссе. Горит Лада», — пишет свидетель произошедшего.

Судя по опубликованным в соцсети снимкам, огонь охватил автомобиль целиком.

По данным городского управления МЧС, оперативные службы получили сообщение о пожаре в 22:49. Легковушка выгорела по всей площади. Пожар удалось потушить спустя 40 минут — в 23:30. На месте происшествия работали 10 спасателей и две единицы техники.

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