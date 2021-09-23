Шестимесячную девочку госпитализировали с переломами из квартиры на Гатчинской

В Петроградском районе Петербурга в больницу доставили младенца. У девочки выявили множественные переломы.

В среду, 22 сентября, в отдел полиции поступило сообщение о госпитализации 6-месячного ребенка из своей квартиры на Гатчинской улице. Малышку доставили в больницу утром в тяжелом состоянии с переломом 10 ребра слева, локтевой кости нижней трети, гипертрофией.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, мать ребенка работает воспитателем в детском саду, отец – продавцом. Семья на учете не состоит.

В настоящее время сотрудники правопорядка выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленинградской области трехмесячную девочку в тяжелом состоянии положили в реанимацию.