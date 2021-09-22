В Ленобласти родители не знают, почему у младенца сломаны ребра и черепно-мозговая

В Ленобласти родители не знают, почему у младенца сломаны ребра и черепно-мозговая
Младенец в реанимации Гатчинского района. Фото: pexels

В Гатчинском районе Ленинградской области трехмесячную девочку в тяжелом состоянии положили в реанимацию.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 21 сентября, вечером, из больницы в отдел полиции сообщили о происшествии.

Родители девочка привезли ребенка к медикам. Врачи диагностировали малышке закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер, судорожный синдром, а также анемию тяжелой степени.

По словам родителей малышки, девочка начала беспричинно синеть. Что касается травм ребенка, то родственники не знают, каким образом малютка могла их получить.

29-летняя мать пострадавшей работает поваром, у 23-летнего отца работы нет. Семья на учете не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пятилетний мальчик упал в незакрытый люк в Новом Девяткино и попал в больницу.

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