В Туве найден экс-министр сельского хозяйства с ножевым. Рядом мертвая жена.

В Туве найден экс-министр сельского хозяйства с ножевым. Рядом мертвая жена.
Расследование уголовного дела продолжается. Фото : Следственный Комитет РФ

Следствие не отбрасывает и версию о попытке самоубийства бывшего министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола, предпринятую им после убийства жены.

Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Экс-министр сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола был обнаружен в своей квартире с ножевыми ранениями. Рядом с ним находился труп супруги со следами насильственной смерти. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По информации следствия, супругов нашли в квартире на улице Бай-Хаакская в Кызыле вечером, 22 сентября.

Женщину обнаружили мертвой, а мужчину с ножевым ранением груди в тяжелом состоянии доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Тыт-оол был назначен на пост министра сельского хозяйства республики в сентябре 2015 года, однако уже в июле следующего года был арестован и снят с должности. Ему вменяли превышение должностных полномочий и мошенничество. В ноябре 2019 года его признали виновным и приговорили к четырем годам колонии общего режима. Но в 2020 году срок изменили, наказание снизили до двух лет восьми месяцев.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что Следственный комитет возбудил дело после массового заражения COVID-19 в лагере в Туве.

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