Коронавирус победил гендерное неравенство? Рынок труда становится цивилизованным

По крайней мере, такой вывод можно сделать из данных исследования проведенного порталом SuperJob.

«COVID-19 сделал рынок труда более цивилизованным за гораздо меньший срок, чем законотворцы и общественные организации вместе взятые. В условиях нехватки рабочей силы и распространения удаленки все больше работодателей приходит к отказу от гендерных стереотипов и снятию лишних барьеров при трудоустройстве», — пришли к выводу исследователи.

Они отмечают, что за 2 года уровень гендерной дискриминации на рынке труда заметно снизился: у работодателей все меньше предпочтений к социальному статусу кандидатов как мужчин, так и женщин.

Так, например, предпочтения по поводу семейного статуса женщин-кандидатов сегодня имеют 25% компаний, два года назад таковых было 35%, в 2021 году — 39%.

Негласные запреты в отношении женщин-кандидатов сегодня имеют 12% работодателей. Два года назад соискательниц с тем или иным семейным положением избегали принимать на работу 24%, в 2010 году — 36%.

Ковид хоть и сыграл на руку борцам за права женщин, но все же гендерные стереотипы все также оказывают влияние на рынок труда.

Сравните: негласные запреты в отношении их семейного статуса сегодня практикуют только 8% компаний, впрочем, два года назад таковых было 6%. Чуть больше предубеждений стало в отношении работников-мужчин, не состоящих в браке и не имеющих детей (5% сегодня против 3% в 2019-м).

Ковид и рынок труда

Вообще, как отмечают эксперты, изменения на рынке труда в период пандемии происходят все быстрее.

Традиционно в кризисных ситуациях количество соискателей растет, а рабочих мест становится меньше. Однако, по данным Росстата, в 2021 году все иначе. Активность работодателей растет гораздо более уверенно, чем соискательская.

Оживление сферы занятости также отмечают в Министерстве труда и социальной защиты. Здесь заявляют, что ситуация с занятостью приблизилась к допандемийным показателям.

Во многом ускорение темпов восстановления рынка труда аналитики объясняют действием мер господдержки бизнеса и населения.