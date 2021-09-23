«Пробище»: ограничения на Пискаревском собрали многокилометровую пробку

В Калининском районе Петербурга дорожные работы затруднили движение транспорта. Автомобилисты жалуются, что время на дорогу взлетело в разы.

Сейчас дорожниками занят левый ряд, а застрявшими на участке машинами — все остальное место на проезжей части. Водители рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что транспортные средства не сдвигаются с места по 20 минут.

«От Северного проспекта до Пискаревки, до самой железнодорожной станции, не пробка, а пробище!» — возмутился пользователь.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», на Пискаревском проспекте «бордовый» участок растянулся на 800 метров, на улице Руставели – на 700.

В целом по городу по состоянию на 12:50 загруженность дорог составляет четыре балла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром жители Петербурга застряли в 6-балльных пробках. Горожане торопились на работу.