Петербуржцы стоят в 6-балльных пробках утром в четверг

В Петербурге с утра заторы на дорогах. Фото: "Яндекс пробки"

В Петербурге с утра заторы на дорогах. Фото: "Яндекс пробки"

В Петербурге с утра на дорогах образовались серьезные пробки. Утром в четверг, 23 сентября, появились заторы, которые достигли шести баллов. В городе час пик, горожане едут на работу.

Так, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:50, в городе найдены 62 ограничения движения транспорта. После 9 утра пробки снизятся на балл, а к 10-11 утра дорожная ситуация улучшится до 4-х баллов.

Красным отмечены участки на Невском и Лиговском проспектах, Садовой улице, Обводном канале и Большой Конюшенной улице. Также движение затруднено на проспекте Энгельса, Кушелевской дороге, Московском и Пулковском шоссе, Народной улице, Московском проспекте.

Кроме того, затруднено движение на некоторых участках КАД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 23 сентября в Петербурге ожидается облачная и прохладная погода. Температура воздуха ожидается на уровне +9…+11 градусов.