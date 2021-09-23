В Петербурге ожидается +12 градусов и не большие дожди

В четверг, 23 сентября, в Петербурге ожидается облачная и прохладная погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическую ситуацию сформирует очередной, приближающийся с северо-запада, циклонический вихрь. Названный нашими немецкими коллегами «Тим», — сообщил синоптик.

Днем ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ожидается на уровне +9…+11 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут +7…+12 градусов.

Ветер юго-восточного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дождливая и прохладная погода ожидает петербуржцев в выходные. В ближайшие выходные в Северной столице сохранится облачная погода с осадками.