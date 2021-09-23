В России не собираются отказывать от ЕГЭ: это чревато последствиями

В России не собираются отказывать от ЕГЭ: это чревато последствиями
ЕГЭ отменять не планируют. Фото: Baltphoto

В Рособрнадзоре считают, что отказ может сказаться на понижении качества образования.

В России пока не планируют отказываться от сдачи ЕГЭ, так как считают, что это приведет к понижению качества образования. Таким мнением поделились в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве считают, что единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, хорошо мотивируют учеников к получению знаний. Если отказаться от сдачи экзаменов в подобной форме, то это может сказаться на качестве образования в стране.

Также в Рособрнадзоре отметили, что ЕГЭ не раз доказывал свою эффективность во время отбора абитуриентов для поступления в вузы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Рособрнадзоре прокомментировали введение новых обязательных ЕГЭ.

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