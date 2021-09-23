В Рособрнадзоре прокомментировали введение новых обязательных ЕГЭ

В Рособрнадзоре прокомментировали введение новых обязательных ЕГЭ
Выпускники как и прежде будут сдавать только два обязательных предмета — русский язык и математику. Фото: kremlin.ru

В ближайшее время не планируется введение новых обязательных ЕГЭ. Об этом заявили в Рособрнадзоре.

В ведомстве рассказали, что предложения о введении обязательных экзаменов по другим предметам поступают ежегодно. Например, предлагалось добавить ЕГЭ по литературе и истории. Однако, по мнению специалистов, уровень речевой культуры учащихся, их умение рассуждать и аргументировать уже проверяются в итоговом сочинении.

Как сообщили «РИА Новости», в Рособрнадзоре успокоили, что выпускников пока что обязуют сдавать только два предмета — русский язык и математику.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем учебным предметам.

егэ Рособрнадзор Россия


 

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