Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем учебным предметам

Рособрнадзор готовится внести изменения в ЕГЭ практически по всем предметам в 2022—2024 годах. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев.

По его словам, изменения будут вводиться поэтапно и коснутся всех предметов кроме информатики. При этом они не будут фундаментальными.

Как сообщили «РИА Новости», чиновник отметил, что нововведения будут направлены на то, чтобы ученики не заучивали даты и формулы, а смогли в дальнейшем применять полученные знания на практике.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские школьники лучше других сдали ЕГЭ в 2021 году. Более 500 выпускников получили на ЕГЭ 100 баллов, а двое – сразу по трем предметам.