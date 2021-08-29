Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем учебным предметам

ЕГЭ. Фото: kremlin.ru
Вводить изменения планируется поэтапно в течение 2022, 2023 и 2024 годов. Фото: kremlin.ru

Рособрнадзор готовится внести изменения в ЕГЭ практически по всем предметам в 2022—2024 годах. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев.

По его словам, изменения будут вводиться поэтапно и коснутся всех предметов кроме информатики. При этом они не будут фундаментальными.

Как сообщили «РИА Новости», чиновник отметил, что нововведения будут направлены на то, чтобы ученики не заучивали даты и формулы, а смогли в дальнейшем применять полученные знания на практике.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские школьники лучше других сдали ЕГЭ в 2021 году. Более 500 выпускников получили на ЕГЭ 100 баллов, а двое – сразу по трем предметам.

егэ Рособрнадзор Россия


 

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